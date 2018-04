Continua la collaborazione tra la polizia e i vigili urbani nei giorni festivi. In particolare, il 25 aprile hanno messo in atto una serie controlli congiunti nel centro urbano e nelle principali arterie viarie caratterizzate da alta densità di traffico.

Nello specifico, l’impiego dell’ultimo dispositivo mobile di controllo della velocità in dotazione alla polizia stradale (Telelaser TRUCAM), ha consentito la rilevazione del superamento dei limiti di velocità di 21 veicoli ed il ritiro di 10 patenti, a seguito di contestazione immediata. I controlli hanno interessato anche altri comportamenti scorretti alla guida dei veicoli come il mancato uso delle cinture di sicurezza, distrazione a causa di uso di dispositivi e guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Complessivamente quaranta le persone controllate e 30 infrazioni accertate. Verificate anche le coperture assicurative e di revisione anche ai veicoli impiegati per il trasporto collettivo, adottati per i collegamenti di linea o nei trasporti turistici.

I recenti dati dei primi mesi del 2018 hanno evidenziato, sul territorio nazionale, un aumento dell’incidentalità complessiva del 6.4 per cento. Il fenomeno ha evidenziato un ripetuto coinvolgimento in incidenti mortali di motoveicoli, legati anche ai fattori di rischio di maggior frequenza, come l’eccesso di velocità e la distrazione. Analoghi dispositivi di controllo verranno attuati anche il prossimo primo maggio.