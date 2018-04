Una rotatoria per snellire il traffico di corso Tukory, a Palermo. La propone il capogruppo di Palermo 2022 Antonino Sala, che ha presentato un’apposita mozione in Consiglio comunale. L’intersezione sarebbe molto più estesa dell’attuale mini-rotatoria che si trova all’altezza di Porta Montalto, avrebbe dalle due alle tre corsie di marcia e verrebbe realizzata al posto dei distributori di carburante, incanalando in un unico flusso veicolare le auto provenienti da via Lodato, via Ernesto Basile e via dei Benedettini.

«Corso Tukory è una strada molto trafficata e un’arteria fondamentale di collegamento fra la Stazione Centrale, la circonvallazione e lo scorrimento veloce Palermo-Sciacca - sottolinea Sala -. Inoltre è la via privilegiata per raggiungere ben tre poli ospedalieri, il Civico, il Policlinico e l’Ospedale dei Bambini. Ogni giorno nelle ore di punta il traffico all’altezza dell’attuale mini-rotatoria di Porta Montalto va completamente in tilt perché la carreggiata si restringe e le auto, provenienti da quattro direzioni diverse, sono costrette a passare una per volta».

Per questo, il capogruppo di Palermo 2022 ha proposto di creare una rotatoria nello spazio compreso fra via Lodato, corso Re Ruggero e corso Tukory che permetta di proseguire in maniera più rapida in direzione della Stazione Centrale, di raggiungere i tre ospedali da piazza Indipendenza o di effettuare l’inversione verso via dei Benedettini o corso re Ruggero. «Senza dimenticare un aspetto non secondario - conclude -, ossia i benefici per la vivibilità dei residenti in termini di riduzione dei gas di scarico e dell’inquinamento».