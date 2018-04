«Ho vinto il Premio Mondello con gli Appunti per un naufragio». Inizia così, diretto e secco, il post dell'autore palermitano Davide Enia, che si aggiudica l'ambito riconoscimento con la sua ultima fatica letteraria edita da Sellerio. Un libro nato dalle sue esperienze dirette a tu per tu con migranti, operatori e volontari e che lo porta a condividere e a dedicare il premio appena ricevuto con chi di quel libro ha fatto parte.

«A chiunque abbia rischiato la propria vita per salvarne altre in mare, a chiunque abbia dedicato il proprio tempo per aiutare e confortare i corpi che approdano, a chi ha lavorato in mare e sulla terra, a chi mi ha raccontato la propria esperienza con parole e sguardi e silenzi, a chi c'è stato e c'è ancora, a chi ho incontrato a Lampedusa e in Sicilia e in Continente, a chi mi ha ospitato e messo in contatto con altre persone, a chi mi ha sostenuto in questo progetto - scrive Enia -, a mio papà Francesco e a mio zio Beppe: grazie».

«Sono semplicemente molto felice e orgoglioso del premio - continua -, che appartiene a tutta questa moltitudine immersa nelle parole che ho scritto». Premiati insieme a lui anche gli autori Michele Mari e Laura Pariani per la sezione Opera italiana, e Alberto Casadei per Mondello Critica. I riconoscimenti verranno consegnati a Palermo a fine novembre.