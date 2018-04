Per la Eagles è missione compiuta. La squadra biancorossa allenata da coach Priulla, infatti, batte la Virtus Euromotor Ragusa in Gara 3 delle semifinali play off conquistando la qualificazione in finale, dove affronterà l’Alfa Catania. Sul parquet di Alcamo è infatti la squadra palermitana ad avere la meglio e a chiudere la serie sul 2-1, staccando inoltre il pass per l’accesso alle Fasi Nazionali dove in palio ci sarà la promozione in serie B.

La squadra biancorossa parte subito forte doppiando il punteggio degli avversari già dopo dieci minuti e al termine del primo periodo i palermitani conducono per 25-12, trascinati dalle triple di Tagliareni e Rappa. Nella seconda frazione, Ragusa si affida alle iniziative di Simon, ma trova la reazione soltanto quando il gap tra le due formazioni è di 18 punti, arrivando a metà gara con il punteggio di 40-30.

Al rientro sul parquet, gli iblei riemergono trovando un parziale di 0-6, ma Eagles risponde colpo su colpo con due bombe di Tagliareni e con Ranalli e Vranjkovic, implacabili dalla lunetta. I biancorossi trovano il +15, ma gli ospiti accorciano sul 58-47 alla terza sirena. L’ultimo quarto vede la Virtus Euromotor cercare di mettere pressione ai padroni di casa, arrivando fino al -4. I biancorossi però sono lucidi e con i liberi di Ranalli Tagliareni la chiudono definitivamente sul 77-73.

«Non è stata forse una partita entusiasmante tecnicamente, ma l’abbiamo giocata con un cuore grande così - le parole a fine gara del capitano Eagles, Dario Dragna -. Oltre la stanchezza e le difficoltà, abbiamo ancora una volta messo davanti a tutto il nostro cuore e il nostro orgoglio. Siamo cinque palermitani e due stranieri e penso con questo di avere detto tutto. Non ci siamo mai disuniti, sono davvero orgoglioso di tutti questi ragazzi - ha concluso -. L’obiettivo nostro era quello di andarci a giocare le Fasi Nazionali e ci siamo riusciti».

Eagles Basket Palermo-Virtus Euromotor Ragusa 77-73

Parziali: 25-12, 15-18, 18-17, 19-26

Eagles: Ranalli 17, Levron 2, Rappa 5, Giardina 7, Bruno 3, Vranjkovic 23, Amato ne, Tagliareni 13, Palmisano ne, Dragna 7. All. Priulla

Ragusa: Vacirca, Girgenti 4, Simon 16, Idrissou 4, Comitini n.e., Di Natale 5, Licitra 7, Casapruano n.e., Carnazza 4, Ferlito 17, Canzonieri 13, Sorrentino 3. All. Di Gregorio

Arbitri: Parisi e Cappello