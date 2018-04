Sulla Palestra Popolare piovono medaglie al campionato Italiano di Powerlifting con quasi un centinaio di partecipanti. Sei ori, dieci argenti e quattro bronzi, questi i risultati ottenuti dalla squadra della Palestra Popolare Palermo in due giorni di gare alla manifestazione promossa da AiCS per il 2018 ad Alimena da Sicilia Powerlifting. Sabato hanno gareggiato le categorie femminili e gli esordienti, mentre domenica è toccato alle categorie maschili senior.

«Avevamo partecipato già l'anno scorso alla stessa manifestazione sportiva organizzata dall'Aics - spiega Verdiana Mineo, una delle atlete che ha preso parte al campionato - Quest'anno abbiamo visto un netto miglioramento per la squadra sia in termini di partecipanti alla gara che in termini di risultati ottenuti. Hanno preso parte alla manifestazione anche due esordienti molto giovani che si sono avvicinati a questo sport anche grazie all'allenatore Andrea Di Matteo». Anche gli atleti più maturi dal punto di vista dell'età anagrafica, che avevano già gareggiato l'anno scorso, hanno migliorato le loro prestazioni sportive sui bilancieri di qualche decina di chili. «È stato un grande successo - aggiunge Mineo - anche perché a livello regionale questo sport è conosciuto ancora troppo poco. E comunque in una manifestazione di pregio ottenere questo risultato e salire sul podio con cinque atleti su sei della squadra è stato un ottimo risultato».

A poco più di un anno dall'esordio della squadra della Palestra Popolare nel panorama del powerlifting regionale Andrea Di Matteo, Verdiana Mineo e Vincenzo Cassarà hanno totalizzato rispettivamente 542,5 kg, 452,5 kg e 327,5 kg nei tre massimali di gara. Il powerlifting è una disciplina sportiva di forza, che prevede tre esercizi (squat, distensione su panca piana e stacco da terra) nei quali gli atleti provano a sollevare più peso possibile in relazione al proprio peso corporeo.

Dopo le vittorie di questo fine settimana, il tecnico AIF di secondo livello Andrea Di Matteo terrà un Open day sul Powerlifting, un allenamento gratuito aperto a tutti, a partire dalle 10.00 di domenica 6 Maggio alla sede della palestra popolare Palermo in via San Basilio 17.

«Penso che ogni sport se affrontato con spirito metodico e scientifico all'allenamento è una lezione di disciplina e di rispetto per se stessi e per gli altri - sottolinea ancora l'atleta -. Il grande insegnamento che questo sport può dare è quello di confrontarsi con i propri limiti nell'ottica di superarli e soprattutto avere conoscenza delle proprie possibilità. Con l'impegno costante è possibile raggiungere i propri obiettivi. Molto spesso siamo abituati a considerare il talento come una cosa di cui o si è provvisti dalla nascita oppure non si ha e non si può fare nulla per ottenerlo. Invece il powerlifting insegna che il talento va costruito con l'impegno quotidiano, con la stessa determinazione ogni giorno. In questo modo si ottengono i risultati. Non esiste un talento naturale o innato tutto va conquistato».

Adesso la squadra si prepara per le prossime date: a giugno si terrà una gara di distensione su panca piana a Palermo, successivamente alcuni degli atleti della Palestra Popolare saranno impegnati ai Campionati Italiani FIPL.