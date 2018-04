Incidente in via Lanza di Scalea stamattina. Un giovane di 33 anni si trova ricoverato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia. L'impatto tra una Toyota e una Vespa. A guidare la Toyota Onofrio Barone di 54 anni, detto Nuccio, ex giocatore del Palermo e di altre squadre di serie A, B e C e allenatore di calcio.

In gravi condizioni a Villa Sofia è stato trasportato Rosario Mancuso di 33 anni. Il giovane stava viaggiando a bordo della Vespa quanto per cause in corso di accertamento si è scontrato con la Toyota in via Lanza di Scalea nei pressi del distributore Eni. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia municipale della sezione infortunistica. A chiedere l'intervento del 118 e della municipale sono stati i carabinieri: i primi ad intervenire in via Lanza di Scalea.