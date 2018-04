Dopo poco meno di un mese dall’ultimo successo, il Palermo ritrova il sorriso stendendo l’Avellino con un secco 3-0. Un risultato mai messo in discussione sul piano del gioco per quanto anche gli irpini abbiano creato diverse occasioni. I rosa però tengono la rete inviolata per la seconda giornata consecutiva.

Dopo un’iniziale fase di studio, l’arbitro assegna un penalty al Palermo per una trattenuta di Morero su Rispoli: sul dischetto va Coronado che batte Lezzerini. Gli irpini rispondono con una conclusione respinta da Rajkovic forse con un braccio, l’arbitro lascia correre e Molina spedisce alto. Le occasioni latitano da una parte e dall’altra, La Gumina sciupa un paio di palloni e dopo la mezz’ora Trajkovski viene messo giù in area, ma l’arbitro non concede il secondo rigore. Ospiti vicinissimi al pari al 37’: cross dalla destra, Pomini esce male su Ardemagni e Rajkovic salva sulla linea. Biancoverdi ancora pericolosi subito dopo con Di Tacchio, il cui tiro viene respinto da Bellusci, poi sulla ribattuta il centrocampista spedisce fuori. Si va così al riposo sull’1-0.

Avvio di ripresa sprint per il Palermo che già al 47’ trova il bis: palla filtrante di Trajkovski per La Gumina che a tu per tu con Lezzerini non sbaglia. L’Avellino sfiora il gol al 63’ con un colpo di testa potente di Ardemagni respinto da Pomini che poi con la collaborazione di Rajkovic allontana la sfera. Al 72’, Morero atterra La Gumina e l’arbitro concede il penalty. Stavolta sul dischetto va Trajkovski che fa 3-0. A questo punto il Palermo fa accademia, gestendo il vantaggio e non consentendo agli ospiti di rendersi particolarmente pericolosi, se non con un sinistro di Cabezas respinto da Pomini.

TOP

Trajkovski Ritrova il gol dopo quattro mesi esatti (l’ultima sua rete è arrivata il 21 dicembre a Cesena) realizzando il penalty che vale lo 0-3. Ottima l’interpretazione del macedone che inoltre aveva già servito a La Gumina il pallone del raddoppio rosanero.

Rajkovic Si rivela determinante in alcune situazioni, prima salvando un gol respingendo il pallone sulla linea nel primo tempo e nella ripresa quando allontana la sfera dopo una respinta miracolosa di Pomini. Da ammirare perché stringe i denti dopo l’infortunio.

La Gumina Quinto gol in campionato per il giovane attaccante rosanero che batte Lezzerini con un destro potente su un assist al bacio di Trajkovski. Il ragazzo conferma di poter sostituire l’infortunato Nestorovski per la giusta intensità che mette in campo.

FLOP

Nessuna bocciatura tra i rosanero

Palermo: Pomini 6,5, Bellusci 6,5 (46’ Accardi 6,5), Struna 6,5, Rajkovic 7 (89’ Fiore s.v.), Rispoli 6,5, Murawski 6 (69’ Fiordilino 6), Chochev 6,5, Coronado 6,5, Aleesami 6, Trajkovski 7,5, La Gumina 7. All. Tedino 7.

Avellino: Lezzerini 5,5, Laverone 5,5 (62’ Asencio 6), Ngawa 5,5, Morero 4,5, Marchizza 5,5, De Risio 6, Gavazzi 5,5, Di Tacchio 6, Molina 6, Ardemagni 6 (88’ Wilmots s.v.), Vajushi 6 (75’ Cabezas s.v.). All. Foscarini 5.