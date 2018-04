Un incidente in galleria, che ha coinvolto più veicoli, si è verificato all’interno della galleria ‘Cameccia” lungo l’autostrada A19 Palermo Catania. Al momento è provvisoriamente chiuso il tratto in direzione Termini Imerese al chilometro 21. Le cause del sinistro sono ancora in corso di accertamento. Il personale dell`Anas e delle forze dell’ordine è presente sul posto per ripristinare la circolazione il prima possibile.

