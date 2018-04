Non si aspetta l’estate: la stagione turistica è già entrata nel vivo a Cefalù. Saranno mesi puntellati di eventi per tutti i gusti e le età, ma soprattutto si parlerà di Sicilia e sicilianità, del territorio e le sue potenzialità. A confermarlo è l’appuntamento previsto per il prossimo fine settimana nella cittadina normanna, uno scenario invariato che negli ultimi mesi è stato ospite di eventi significativi che hanno ravvivato la comunità. Stavolta a fare da protagonista sarà la birra artigianale: dal 28 aprile all’1 maggio è in programma infatti il Beer Street Festival.

«L’evento mira alla formazione e alla promozione del territorio – spiega l’assessore al turismo e allo spettacolo Simone Lazzara - e rientra nel periodo di inizio stagione in cui si propone ai turisti un’occasione che esalta i prodotti del territorio». La quattro giorni sarà un’anteprima del main event di Settembre, il Sicily Food Festival, evento più maturo giunto alla quinta edizione. L’ottica però è la stessa: offrire al consumatore non solo delle degustazioni tematiche ma un vero e proprio corso. Tra gli ospiti infatti figura l’esperto Andrea Camaschella, redattore di Fermento Birra Magazine e docente ITS per maestri birrai, che terrà una master class.

«La Sicilia oggi conta più di 50 produttori di birra - continua Lazzara -, allora si può vendere la Sicilia attraverso i birrifici e questa iniziativa vuole esaltare tali eccellenze». Saranno 15 i birrifici siciliani presenti, ma non saranno gli unici protagonisti al festival: il weekend punta anche a intrattenere per cui non mancherà la musica con la partecipazione di diverse band che animeranno il Lungomare Giardina e i vicoli di Cefalù. E non si mangia? Ovviamente sì. Insieme ai produttori di birra, anche gli esperti dello street food.

Per raggiungere il luogo dell’evento infatti si cerca di incoraggiare l’uso dei mezzi pubblici: presentando un biglietto Trenitalia valido per raggiungere Cefalù, si otterrà uno sconto sul costo del “Welcome Ticket” (3 euro invece di 5). Un format giovane e di successo – quello ideato dall’associazione KeFood, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Cefalù – che si pone in continuità con quanto espresso finora in tema di eventi dalla cittadina normanna: gli stessi ingredienti, come una buona strategia di comunicazione e soprattutto rivolta a un target ampio, appassionato o giovane, vicino ma anche lontano.