Attimi di panico per un'esplosione all'interno di un appartamento in via Enrico Albanese a Palermo. L'abitazione, al quarto piano di una palazzina, è stata invasa dalle fiamme subito dopo il boato. Le fiamme, fortunatamente domate dai vigili del fuoco del capoluogo, impegnati con tre squadre sul posto, hanno invaso anche le scale e il palazzo è stato sgomberato.

In corso le operazioni di bonifica del posto, al 19 della strada che porta ai cantieri navali che è stata momentaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di pompieri e forze dell'ordine. Secondo le prime ricostruzioni non ci sarebbero feriti.