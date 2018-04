La Fiom Cgil Palermo sta valutando di costituirsi parte civile al processo per la morte dell'operaio 25enne di Bagheria Giuseppe Todaro che ha perso la vita ieri ad Agrigento. Il sindacato esprime solidarietà alla famiglia del giovane, precipitato da un ponte mentre lavorava alla manutenzione di un ripetitore telefonico.

«Le attività di installazioni telefoniche negli anni continuano a subire un selvaggio abbattimento dei prezzi – dichiarano Francesco Foti, segretario provinciale Fiom Cgil Palermo e Giuseppe Romano, Rsu alla Sirti, altra impresa del settore delle installazioni telefoniche – Riduzione dei prezzi che si ripercuote direttamente sulla sicurezza dei lavoratori, in quanto si è costretti a rientrare nei costi con un abbattimento della formazione, una pressione enorme sulle prestazioni per velocizzare le attività e un orario di lavoro che spesso si prolunga ben oltre i limiti legali. Bisogna intervenire politicamente con nuove leggi che blocchino il continuo ribasso dei prezzi che rendono inutili e ipocrite le attuali norme sulla sicurezza in Italia».