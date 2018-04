Si è mostrato recidivo fino alla fine, ma gli è andata male. Finendo in carcere per avere violato otto volte l'affidamento in prova che aveva disposto il giudice di Ferrara per una condanna per bancarotta fraudolenta.

Al palermitano Domenico Seidita, di 35 anni, i carabinieri hanno notificato l'aggravamento della misura per non avere rispettato la misura alternativa. Il giudice di sorveglianza ha disposto che la pena restante dovrà trascorrerla in carcere.