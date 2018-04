Una serata dedicata al genio di Antonin Artaud conosciuto per il suo "teatro della crudeltà" alla Fabbrica 102, mercoledì 18 aprile, a partire dalle 21.30. Poche figure nel teatro del Novecento hanno avuto un impatto e un’influenza così forti come Antonin Artaud. Evocato, venerato ed emulato da più generazioni di registi e attori, Artaud è stato però anche molto equivocato, se non addirittura mistificato a uso e consumo di stravaganti e improbabili esperienze condotte in nome della ricerca e sperimentazione.

Che cosa voleva dire Artaud quando parlava di “teatro della crudeltà” o di “teatro alchemico”? O quando paragonava il teatro alla peste? E quanti conoscono le opere di teatro e cinema che lo hanno visto protagonista? Nel corso della serata in via Monteleone Umberto Cantone e Roberto Giambrone affronteranno il pianeta Artaud cercando di fare chiarezza su alcuni di questi temi, con l’ausilio di rari filmati, registrazioni e letture, tra cui la celebre opera radiofonica. Per farla finita col giudizio di dio. Ingresso libero fino a esaurimento posti.