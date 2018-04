Gara2 della semifinale play off nefasta per la Eagles Basket Palermo che cade al PalaPadua sul parquet della Virtus Euromotor Ragusa con il punteggio di 65-54. La squadra iblea riporta dunque la serie sull’1-1 e dunque servirà Gara3, domenica prossima, per decidere chi delle due andrà in finale per sfidare l’Alfa Catania.

Dopo il successo dei biancorossi nel primo confronto, i ragusani giocano con tutt’altra intensità. Iniziale equilibrio, poi la squadra di casa crea un primo piccolo divario, chiudendo il primo quarto sul 18-11. Capitan Sorrentino si dimostra prolifico sotto canestro con due triple, mentre i palermitani rispondono con le penetrazioni di Bruno. La Virtus Euromotor però trova risorse importanti in Simon e Idrissou e a due minuti dall’intervallo gli iblei sono sulla doppia cifra di vantaggio, Eagles reagisce e con tre triple consecutive di Vranjkovic, Tagliareni e Dragna arriva all’intervallo lungo sul 38-37.

Al rientro sul parquet, le squadre faticano e fanno tanti errori a causa della scarsa lucidità da entrambe le parti. Ragusa trova punti pesanti con Canzoneri che risponde a Giardina. Anche Licitra centra il bersaglio grosso, ma regna ancora l’equilibrio, tanto che alla terza sirena il punteggio è di 51-49. Nell’ultimo quarto Eagles cala tantissimo, anche se si arriva al 35’ con le squadre appaiate a quota 53. Poi Ragusa prende il volo grazie a Licitra, alla tripla di Sorrentino e ai punti di Simon che infliggono la mazzata decisiva ai palermitani.

Virtus Euromotor Ragusa-Eagles Basket Palermo 65-54

Parziali: 18-11, 20-26, 13-12, 14-5

Ragusa: Causapruno, Vacirca ne, Girgenti, Simon 10, Idrissou 8, Dinatale 2, Licitra 12, Bocchieri, Carnazza 4, Ferlito 8, Canzonieri 7, Sorrentino 14. All. Di Gregorio

Eagles: Ranalli 2, Levron, Rappa 2, Giardina 3, Bruno 14, Vranjkovic 9, Amato, Ranvestel, Tagliareni 19, Dragna 5. All. Priulla

Arbitri: Castorino e Di Mauro