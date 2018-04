Dopo le polemiche dei giorni scorsi, cominceranno domani le verifiche strutturali del ponte Corleone, a Palermo. Martedì 17 aprile è prevista, dalle 9 alle 20, la chiusura alternata, al transito pedonale e veicolare, delle semicarreggiate di destra in entrambe le direzioni di marcia verso le autostrade di Catania e Trapani. Lo stop alla circolazione, che potrebbe proseguire anche mercoledì 18 aprile, si è reso necessario per consentire la sosta del veicolo e la posa delle attrezzature.

«L'avvio delle verifiche strutturali sul ponte Corleone porterà sicuramente disagi alla circolazione ma al tempo stesso è una buona notizia - afferma il capogruppo del Pd al Comune Dario Chinnici - Infatti con queste verifiche parte l'intero iter per la realizzazione della gara del raddoppio del ponte grazie ai fondi del Patto per Palermo. Grazie al raddoppio fra l'altro ci saranno interventi di manutenzione più mirati senza dover bloccare del tutto la circolazione con gli interventi già in programma. Vengono smentiti coloro nei giorni scorsi ponevano polemiche pretestuose in consiglio comunale».