«Siamo sommersi dai rifiuti, e ogni giorno è peggio». Lo denuncia Marco Frasca Polara presidente dell’VIII circoscrizione, interessata dall'avvio del nuovo servizio porta a porta. «La percentuale di rifiuti che viene differenziata in questa nuova area è ridicola - aggiunge - la stragrande maggioranza dei rifiuti viene buttata ogni giorno per strada senza controlli né sanzioni da parte della polizia municipale. Gli incivili agiscono indisturbati, mentre molti cittadini che rispettano le regole lamentano il mancato rispetto dei turni da parte della Rap. È un sistema al collasso. E il Comune non prende provvedimenti».

Il presidente dell'ottava municipalità mette in evidenza come « la macchina organizzativa, nonostante i tanti mesi a disposizione intercorsi tra uno step e l'altro, non ha funzionato al meglio, visto che tanti esercenti e condomini lamentano la mancata consegna dei bidoni carrellati».