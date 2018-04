Più di due chili di marijuana sono stati sequestrati in tre diverse azioni da parte dei carabinieri tra Cefalù e Monreale. A Misilmeri è finito in manette Giuseppe Pizzo, 24enne palermitano, colto in flagranza di reato. Nella sua abitazione sono stati trovati 500 grammi di hashish e trenta di erba, in parte già sigillata e stoccata, pronta per la vendita, oltre a un bilancino e a materiale per il confezionamento della droga.

Due fratelli, anche loro palermitani, S.D.C. e G.D.C. di 42 e 27 anni, sono stati arrestati dai carabinieri di Monreale con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di marijuana. In un magazzino riconducibile ai due è stata trovata una busta con oltre un chilo di droga. I fratelli sono stati posti ai domiciliari in attesa del processo.

Infine a Cefalù, ieri pomeriggio, sempre i carabinieri, hanno arrestato due ragazzi: Rocco Zappalà, 24 enne di Vittoria (Rg) e Abdelkabir Lahmama, 35 enne di origini marocchine. I due, a bordo di una fiat punto, condotta da Zappalà, sono stati trovati in possesso di otto panetti di hashish del peso di 800 grammi e di un involucro di cocaina del peso di 1,5 grammi. Gli arrestati sono stati rinchiusi nel carcere di Termini Imerese in attesa del rito direttissimo, a seguito del quale è stato disposto per entrambi l’obbligo di dimora.