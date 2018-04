Una vita di vessazioni, umiliazioni e aggressioni sia fisiche sia morali mai rivelate «per amore dei figli». A denunciare il marito, dopo l’ennesima lite per futili motivi consumata davanti ai propri figli, è una donna in lacrime, visibilmente agitata e con una vistosa tumefazione all’altezza della fronte che ieri si è confidata con gli agenti avvisati dal suocero.

L’uomo, infatti, ha chiamato la polizia per fermare il proprio figlio che, al culmine di una lite, aveva aggredito la moglie. Dopo aver inveito e minacciato il padre, il 33enne aveva tentato di aggredirlo nel tentativo di raggiungere la donna che, nel frattempo, si era rifugiata nell'appartamento del suocero, una traversa in via Castellana, per sfuggire alle violenze.

Solo dopo l’intervento di un’altra volante è stato possibile riportare la calma tra le parti. Gli agenti, nel frattempo, hanno richiesto l’intervento di personale sanitario del 118,, che ha trasportato la donna al pronto soccorso. Alla luce di quanto emerso, l'uoomo è stato arrestato per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.