Aggredito in un ospedale palermitano un addetto alla distribuzione dei pasti in un reparto annesso al pronto soccorso. Secondo quanto ricostruito finora sarebbe stato picchiato dal parente di un paziente riportando la rottura di un timpano. Nel reparto di osservazione c'erano 28 pazienti su 16 posti disponibili: 12 erano sulle barelle. Una situazione di sovraffollamento resa ancor più difficile dalla presenza di intere famiglie che assistono i ricoverati, in media 5 persone per ogni malato.

Al suo arrivo per la distribuzione dei pasti, nella serata di ieri, l'operatore ha invitato i parenti ad uscire. Al rinnovo dell'invito, poco tenuto in considerazione, un uomo ha detto all'operatore «tu già hai parlato troppo» e l'ha colpito.