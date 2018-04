Ancora una notte di roghi in città dopo il guasto a Bellolampo e il flop di differenzia due. I contenitori di spazzatura in diverse zone sono strapieni di sacchetti. Dal Villaggio Santa Rosalia, allo Sperone, alla Kalsa a Borgo Nuovo. Diversi gli interventi dei pompieri in questa emergenza.

Gli incendi sono divampati in via della Vetriera, in via Pier Luigi Deodato, in via Ammiraglio Bergamini, in via Lussorio Cau, in via Carmelo Raiti, in Largo Medaglie D'Oro, in via Sacco e Vanzetti, in via Acireale, in via padre Annibale Francia, in via della Vetriera, in Don Orione, e in via Papireto. Per strada restano ancora quintali di spazzatura da raccogliere e ci vorranno ancora giorni prima di riportare la situazione alla normalità.