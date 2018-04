L'autostrada Palermo-Catania (A19) rimarrà chiusa, in entrambe le direzioni, tra lo svincolo di Trabia e quello di Termini Imerese dalle 23 di giovedì 12 aprile alle 4 di venerdì 13 aprile. L'intervento, che durerà solo poche ore, rende noto l'Anas, è necessario per consentire al gestore elettrico di eseguire la ritesatura della linea di media tensione, in attraversamento aereo sopra l'autostrada. Durante la chiusura dell'autostrada, tutti i veicoli in transito potranno utilizzare il percorso alternativo costituito dalla strada statale 113 Settentrionale Sicula.

Da oggi, invece, sarà inibito al traffico per due mesi il ponte Giafar. Una piccola rivoluzione alla circolazione per consentire interventi di messa in sicurezza della struttura. Lo svincolo per l’ingresso e l’uscita su viale Regione Siciliana, sarà consentito, e verrà comunque garantito il passaggio dei pedoni. Il ponte sarà interessato dai lavori di ristrutturazione, sia alla parte carrabile che quella portante. Verranno ripristinati i giunti e saranno effettuate delle saldature ad alcune parti del ponte.