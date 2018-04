Sono stati altri tre nella notte gli interventi da parte del vigili del fuoco che nell'arco di un paio di ore dalle 22 a mezzanotte si sono recati in piazza Magione, in via Messina Marine e in via Vincenzo Barone per domare i roghi sviluppati a causa di cassonetti dati alle fiamme.

I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere i roghi nel giro di quindici minuti. Interventi quindi su incendi non di vasta entità e in numero molto ridotto rispetto ai giorni scorsi dopo i problemi che si sono verificati in discarica a Bellolampo. La spazzatura viene raccolta a rilento e molta resta per strada.

Ieri gli interventi dei pompieri si erano registrati in Via Belmonte Chiavelli, in via Sacco e Vanzetti; tre in via Villagrazia. E poi in via Margifaraci, in via Deodato, in piazza Achille Grandi, via Pecori Giraldi, via Giuseppe Cirrincione, via Castellana e largo Di Vittorio.