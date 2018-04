«La Villetta dei Colori di via Pitrè è stata vandalizzata. Su segnalazione di alcuni residenti ho effettuato un sopralluogo e ho trovato alcuni giochi rovinati e un cestino divelto. Chiedo pertanto al Comune di intervenire per rimettere a nuovo la villetta e i giochi». Lo comunica il capogruppo di Palermo 2022 in Consiglio comunale Tony Sala.

«Le periferie già di per sé hanno pochi spazi verdi e attrezzati - aggiunge - Se poi questi non vengono custoditi e curati, il senso di abbandono aumenta. Ricordo che l’anno scorso, in occasione delle commemorazioni per Falcone e Borselino, gli studenti dell'istituto comprensivo Mantegna Bonanno hanno piantato un alberello proprio in questa villetta, che si estende per circa 600 metri quadrati» - conclude.