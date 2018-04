Cronaca – Il degente era in attesa di essere trasferito in Chirurgia. Non si conoscono ancora i motivi che hanno spinto il parente a reagire contro il dottore di turno in reparto. La vittima, intanto, si riserva di presentare denuncia nei suoi confronti. L'ultimo episodio di violenza, in ordine di tempo, si era verificato sabato all'ospedale dei Bambini