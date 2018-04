Un'area di 5 mila metri quadrati confinante con il torrente Gugliotta, completamente recintata adibita a discarica e gestione non autorizzata di 300 mq di materiali inerti è stata scoperta e sequestrata a Carini, nel Palermitano, da agenti della polizia municipale, che hanno denunciato un uomo di 50 anni.

Nell'area, in via Torretta, a poca distanza dal centro cittadino hanno trovato sfabbricidi, scarti di scarifica del manto stradale, materiale ferroso e pneumatici in disuso e un manufatto di circa 50 metri quadrati adibito a ricovero di maiali e galline. I veterinari dell'Asp hanno escluso il maltrattamento di animali.