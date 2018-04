Un’Eagles Palermo forte e determinata si aggiudica Gara1 della semifinale play off imponendosi per 72-68 al PalaDallaChiesa contro la Virtus Euromotor Ragusa, squadra mai domata e che è andata vicina al colpo in trasferta.

Match subito equilibrato con i padroni di casa che partono con il piede giusto grazie al gioco interno. Gli iblei si scuotono dopo il time out grazie alle due triple di fila di Sorrentino. Dall’altra parte, però, Vranjkovic ripaga con la stessa moneta e Eagles chiude il primo quarto avanti per 23-12. Nel secondo periodo ecco la reazione ospite con l’Euromotor che gioca in maniera molto intensa ed è molto precisa. I biancorossi faticano a trovare il canestro e subiscono la rimonta di Ragusa, con le due squadre che vanno all’intervallo lungo a braccetto, sul 34-33.

Al rientro sul parquet, entrambe le squadre sembrano avere paura di perdere, così i giocatori in campo perdono lucidità. Vranjkovic trova 13 punti soltanto nel terzo quarto, ma anche Ranalli e Dragna muovono la retina. Dall’altro lato, Licitra prova a guidare la riscossa, ma alla sirena il punteggio è di 52-48. Ultimo quarto da fiato sospeso, Carnazza trova il pari per gli ospiti e Simon porta avanti i suoi. Dragna risponde con una tripla e anche Giardina va a punti. Poi è Tagliareni a impattare dalla media distanza e Vranjkovic la ribalta con una bomba. Gli iblei provano a rispondere, Canzonieri è l’ultimo a mollare ma Giardina risponde dalla lunetta. Il primo atto della semifinale termina dunque 72-68, domenica 15 in programma il secondo atto al PalaPadua.

Eagles Basket Palermo-Nova Virtus Ragusa 72-68

Parziali: 23-12, 11-21, 18-15, 20-20

Eagles: Ranalli 7, Levron ne, Rappa, Giardina 9, Bruno 5, Vranjkovič 28, Amato ne, Ranvestel ne, Tagliareni 15, Dragna 8. All. Priulla

Ragusa: Floridia ne, Girgenti, Simon 3, Idrissou 9, Comitini ne, Di Natale 11, Licitra 15, Carnazza 6, Ferlito 8, Canzonieri 5, Sorrentino 11. All. Di Gregorio

Arbitri: Di Bella e Moschitto