Una serie di incontri, dibattiti, proposte per affrontare dei temi importanti per la città confrontandosi con le circoscrizioni, ma soprattutto con la gente. Questo è ComPa, che sta per comunità e partecipazione, iniziativa della giunta comunale nell'ambito del progetto Laboratorio cittadino, avviato dalla precedente amministrazione per «rafforzare processi partecipativi che mirano alla valorizzazione del capitale umano della nostra città attraverso la promozione di iniziative che abbiano come protagonista la cittadinanza, sia nelle sue forme associative che nei singoli individui».

Gli incontri ricalcheranno la formula televisiva del talk show, sono otto e partiranno il prossimo 27 aprile dal Parco della salute, al Foro italico, dove si parlerà della «città dello sport: sport popolare e di base nello spazio pubblico». A seguire, gli altri incontri si terranno alla Gam, per parlare di cultura per tutti, poi sarà la volta della «città dei talenti» nel foyer del teatro Massimo, poi della «città dell'accoglienza» nei locali della missione Speranza e carità di Biagio Conte, si parlerà di mobilità su di una carrozza in movimento del tram e di turismo allo Spasimo, per finire con «La città e la dignità dell'abitare» allo Zen e con «La città con il mare» alle ex lavanderie Siremar, al porto.

A vincere la gara per la comunicazione dell'Evento è stata l'agenzia Panastudio. «Vogliamo vedere cittadini che non si lamentano, ma che partecipano - dice il titolare Francesco Panasci - Oggi Palermo è anche città del bene comune e della condivisione. I Laboratori saranno anche altamente tecnologici, ripresi da più telecamere. E alla fine dei lavori verrà realizzato un documentario sui risultati ottenuti e sugli incontri».

Contestualmente all'iniziativa, infatti, il Comune ha fissato anche una serie di incontri in strada che lambiranno tutte le circoscrizioni: ben tre di questi si terranno nei mercati storici di Ballarò, Capo e Vucciria, ma molti altri ne sono stati organizzati: da Danisinni a Brancaccio. «Per noi la partecipazione è importante - spiega il sindaco, Leoluca Orlando - La condivisione presuppone l'esistenza di una visione, altrimenti diventa appattamento. Saranno incontri con giunte e presidenti di circoscrizione, ma fuori dalle sedi istituzionali, per coinvolgere tutti».