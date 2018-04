Il forte vento che da ieri imperversa a Palermo e nella provincia ha fatto registrare numerosi danni nella notte, come accertato dal comando provinciale dei vigili del fuoco. Ben cinquanta gli interventi dei pompieri: una lunga notte di lavoro, tra alberi su strada, tettoie volate dai balconi e verande, intonaci crollati sulla strada. Gli interventi per alberi su strada sull'autostrada Palermo-Mazara del Vallo, sulla statale Palermo-Sciacca e su quella per Agrigento.

E poi a Misilmeri, Corleone, Contessa Entellina, Ficuzza, Camporeale, Cefalù e Palermo. Intonaco caduto nel capoluogo in via Bergamo, cornicioni in Corso Pisani, lamiere finite in strada in via Ciaculli, in via Pomara, in via Archimede. Verande pericolanti sono state messe in sicurezza dai pompieri in via San Raffaele Arcangelo, in via Galvani, in via Buttitta, in via Ignazio Calona a Ficarazzi.