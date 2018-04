Dalle stragi del 92-93 al business della carne imposta nei supermercati di Palermo e provincia: è la parabola di Pietro Formoso, fratello di due boss coinvolti dall'attentato di Cosa nostra a Milano del 1993, che avrebbe avuto un ruolo di rilievo nella famiglia mafiosa di Misilmeri, il grosso centro del palermitano. In particolare Formoso voleva piazzare la carne di una ditta amica nei supermercati di Palermo e provincia, a un prezzo più caro del solito. Un business però interrotto da un'operazione congiunta condotta da carabinieri e guardia di finanza, che ha portato all'arresto di sei persone e un divieto di dimora. Sono accusate, a vario titolo, di associazione mafiosa, estorsione aggravata e reati contro la pubblica amministrazione e di frode fiscale.

Tra gli arrestati c'è anche un ispettore della polizia in servizio presso il commissariato Porta Nuova: si tratta di Francesco Paolo Migliaccio, per il quale il gip del tribunale di Palermo ha imposto il divieto di dimora nel territorio del Comune di appartanenza. Nell'operazione, che riguarda anche la compravendita di preziosi, sarebbero coinvolti alcuni negozi di compro oro. I provvedimenti sono scattati per Lorenzo D'Arpa, 58 anni, Paolo Dragna, 64 anni, Pietro Formoso, 69 anni, Francesco La Bua, 68 anni, Pietro Morgano, 70 anni, e Vincenzo Meli, 66 anni.

Nell'operazione, denominata Gioielli di Famiglia, sono stati coinvolti i militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Palermo e del Comando Compagnia Carabinieri di Bagheria hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali. Per l’esecuzione dei provvedimenti, eseguiti questa mattina, sono stati impegnati circa 100 militari, con l’ausilio di unità cinofile per la ricerca di armi ed esplosivi.