C’è un pre-partita e un post-partita. E la prospettiva da cui inquadrare un risultato può cambiare totalmente. Chiunque, e in maniera legittima, in casa rosanero avrebbe storto il naso prima della partita al cospetto di un pareggio (1-1) casalingo contro una squadra in crisi di risultati (un punto in sei partite, tre negli ultimi otto turni) scivolata progressivamente verso le zone medio-basse della classifica. A bocce ferme, prima del match, il risultato maturato poi sul campo sarebbe stato visto giustamente come un mezzo passo falso. Come un punteggio che avrebbe tarpato le ali ad un Palermo intenzionato, dopo la turbolenta sconfitta rimediata al Tardini contro il Parma, a riprendere la propria rincorsa e a spiccare il volo verso i primi due posti che valgono la promozione diretta. Poi, però, c’è la partita. C’è un film che va in onda e ci si accorge che l’1-1 ottenuto dai rosanero contro il Pescara è un risultato che va accolto con soddisfazione nel senso che al Palermo, obiettivamente, poteva andare molto peggio.

Gli uomini di Tedino hanno rischiato seriamente di perdere e, al di là di alcune nitide palle-gol create dagli ospiti soprattutto nel secondo tempo (clamorosa l’occasione fallita da Pettinari con una girata a tu per tu con il portiere), devono ringraziare il portiere Pomini se sono rimasti sulla linea di galleggiamento. L’estremo difensore è salito in cattedra nella ripresa ipnotizzando l’ex di turno Brugman con un intervento che, nell’economia del risultato finale, ha per i rosanero lo stesso peso specifico di un gol segnato. Grazie alla parata del numero 22 rosanero, che non neutralizzava un penalty in un Sassuolo-Verona del marzo 2013, i rosa hanno conquistato un risultato positivo che, oltretutto, consente alla squadra di raggiungere il secondo posto in classifica in virtù della sconfitta a Parma del Frosinone che è in svantaggio negli scontri diretto con il Palermo. L’obiettivo della giornata (il sorpasso sui ciociari, anche se parziale in questo caso), è stato centrato e questo è un aspetto che sposta il flusso delle cariche verso il polo positivo. Diverso, il discorso, se si analizza il modo in cui il Palermo è arrivato a questo obiettivo intermedio.

Il fine, nel caso specifico, non giustifica i mezzi: anche se sono secondi e in una posizione che li mette nelle condizioni di essere padroni del proprio destino nella porzione finale del campionato, i rosanero non possono essere contenti per la prestazione fornita. Il Pescara ha giocato molto meglio e avrebbe anche meritato di conquistare l’intera posta in palio. La prova degli uomini di Tedino non è stata all’altezza delle aspettative. Diversi giocatori sono fuori forma (spicca, soprattutto, l’insufficiente performance del capitano Nestorovski che non è in una condizione psico-fisica ideale – e l’applauso polemico con cui ha risposto ai fischi del pubblico nel momento in cui ha lasciato il posto a Moreo denota un certo nervosismo) e la squadra, al netto degli acuti del solito Coronado che ha sbloccato il risultato al del primo tempo con un destro a giro sul secondo palo, non ha brillato. Dando l’impressione di essere scarica, complice la stanchezza accumulata in quest’ultimo periodo caratterizzato da diverse sfide ravvicinate, e con poche idee. Messa sotto sul piano del gioco da un Pescara magari vulnerabile in difesa ma organizzato e convincente dal punto di vista dello sviluppo della manovra. Pillon, che era al debutto sulla panchina biancoceleste, non ha la bacchetta magica e non ha trasformato all’improvviso il volto di un gruppo che finora ha peccato di discontinuità ma ha preparato bene la partita e, una volta individuati i difetti dell’avversario, ha saputo sfruttare le potenzialità dei sui giocatori. Elementi di un collettivo strutturato, a prescindere in questa stagione dai risultati deludenti e non in linea con il valore dei singoli, per esprimere un calcio propositivo.