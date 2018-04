Dopo un lungo periodo negativo, il Telimar torna alla vittoria e sale così a quota 14 punti, sempre in penultima posizione. I palermitani si impongono per 10-6 sulla Roma Vis Nova in una gara combattuta e vinta meritatamente dagli uomini di Quartuccio.

I padroni di casa sbloccano il risultato a uomini pari con Fabiano, ma i capitolini approfittano di un controfallo per riportarsi in parità con Vitola. Prima della sirena, Lo Cascio si libera dai difensori e porta i suoi sul 2-1 in chiusura di parziale. Nel secondo periodo, i siciliani sprecano qualche buona occasione, prima che Giliberti trovi il 3-1 su assist di Puglisi. Sansone salva i suoi più volte, ma i laziali accorciano ancora con Vitola. Il sette dell’Addaura però trova anche la rete del poker con Lo Dico, ma subisce poco dopo la controfuga di Vittorioso che vale il 4-3 a metà gara.

Al rientro in acqua si segna poco. In gol va solo Vitola per la rete che vale il 4-4. Tutto si decide nell’ultimo quarto, periodo in cui le squadre si scatenano. Fabiano riporta i padroni di casa avanti, poi i siciliani allungano addirittura sull’8-4 anche grazie alla doppietta di Di Patti e alla rete di Lisica dalla distanza. Gli ospiti cercano di riaprirla con la rete di Murro, ma Lisica va di nuovo a segno per il +4. La decima rete del Telimar porta la firma di Lo Dico, mentre nel finale Ferraro realizza il gol del definitivo 10-6.

Dopo il match, il capitano del Telimar, Fabrizio Di Patti, ha commentato così la vittoria dei suoi: «È stata una prestazione d’orgoglio perché ci siamo resi conto che la nostra posizione in classifica non è quella che ci meritiamo. Oggi, primi tre punti conquistati; sabato prossimo giochiamo contro l’altra romana, l’Arvalia, diretta concorrente per i play-out salvezza. Sono molto contento di come abbiamo giocato: è stata una prova di coraggio». E proprio il capitano aveva chiesto ai compagni un ingrediente fondamentale per ritrovare i tre punti: «Era quello che avevo chiesto ai ragazzi prima che iniziasse la partita: di metterci grinta. E così è stato. Fino al terzo tempo il match è stato equilibrato, ma siamo venuti fuori sulla distanza, segno che in una partita difficile come questa la nostra forma fisica è più che buona. La Roma Vis Nova è una squadra forte, ma oggi ha vinto chi ha giocato con la giusta dose di cattiveria».

Telimar-Roma Vis Nova PN 10-6

Parziali: 2-1, 2-2, 0-1, 6-2

Telimar: Sansone, Lisica 2, Geloso, Di Patti 2, Di Maio, Geloso, Giliberti 1, De Caro, Lo Cascio 1, Puglisi, Fabiano 2, Lo Dico 2, Cartaino. All. Quartuccio

Roma Vis Nova PN: Serrentino, Antonucci, Murro 1, Ferraro 1, Cardoni, Rella, Bitadze, Vittorioso 1, Vitola 3, Gobbi, Ciotti, Sofia, La Grotta. All. Calcaterra

Arbitri: Luciani e Ruscica.

Note: Nessuno uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Telimar 2/9, Roma Vis Nova 2/11. Spettatori: 800. Espulsi per gioco violento Di Patti (Telimar) e Gobbi (Roma Vis Nova) nel quarto tempo. Ammoniti i tecnici Calcaterra (Roma Vis Nova) e Quartuccio (Telimar) nel quarto tempo.