Nella sfida del Barbera valida per la 34^ giornata di serie B, il Palermo non va oltre il pari contro il Pescara. Termina 1-1 in virtù delle reti siglate da Coronado e Valzania, entrambe nel primo tempo. Nella ripresa Pomini decisivo con un rigore respinto a Brugman. I rosa non approfittano così della sconfitta del Frosinone (raggiunto comunque al secondo posto) a Parma e del pari imposto all’Empoli dallo Spezia.

Primo pericolo creato dalla squadra ospite che al 4’ ci prova con un tiro-cross di Mancuso che si spegne sul fondo. La risposta rosanero arriva otto minuti più tardi con una punizione di Coronado che termina alta di un soffio. Il brasiliano semina il panico in area biancazzurra e al 25’ si inventa un gol capolavoro ricevendo palla sulla sinistra, saltando due uomini e concludendo con un destro preciso che si insacca sul palo lontano. Pescara pericolosissimo dieci minuti più tardi con un sinistro di Pettinari che termina appena a lato. Al 39’, gli ospiti trovano il pari: palla in mezzo per Valzania che prova il destro, pallone deviato da Chochev e la traiettoria beffa Pomini. Le squadre vanno dunque all’intervallo sull’1-1.

Nella ripresa il Palermo parte forte, rendendosi pericoloso con Coronado e La Gumina, il cui colpo di testa è però troppo debole. Gli abruzzesi rispondono con una ripartenza in velocità e un destro di Mancuso che però finisce largo. Biancazzurri vicinissimi al vantaggio con Pettinari che in area prova l’acrobazia ma la sfera termina alta. I rosa non riescono a trovare spazi tra le maglie avversarie e faticano a rendersi pericolosi. Al 78’, l’episodio che potrebbe cambiare la partita, con Rajkovic che commette fallo in area ai danni di Mancuso. Per l’arbitro è rigore, sul dischetto va Brugman e Pomini respinge il penalty. Tedino prova il tutto per tutto inserendo anche Trajkovski e Moreo, gli ospiti si chiudono con l’ingresso di Balzano. Proprio l’ex Venezia va vicino al gol con un colpo di testa in pieno recupero, ma Crescenzi salva sulla linea.

TOP

Pomini Durante la partita non deve compiere chissà quanti e quali interventi miracolosi, ma conquista la palma di migliore in campo per il rigore parato a Brugman che tiene i suoi in corsa e regala ai rosa un punto che vale l’aggancio al Frosinone.

Coronado Come di consueto, è il numero 10 a caricarsi sulle spalle la squadra e nel momento in cui i rosa faticano a trovare spazi lui porta i suoi in vantaggio con una grande azione e un colpo da biliardo. Cala vistosamente nella ripresa.

FLOP

Rajkovic Il centrale serbo compie la cappellata della giornata, entrando in maniera scomposta su Mancuso e regalando un rigore agli avversari. Per sua fortuna, Pomini è pronto a respingere il tentativo di Brugman.

Nestorovski Giornata decisamente no per l’attaccante macedone che non è mai servito a dovere dai compagni. Sempre marcato a vista, non trova spazi per potere incidere sul match.

Palermo: Pomini 7,5, Dawidowicz 6, Struna 6, Rajkovic 5, Rispoli 5,5, Chochev 5,5 (57’ Gnahoré 6), Jajalo 6, Aleesami 5,5, Coronado 7 (77’ Trajkovski s.v.), Nestorovski 5 (86’ Moreo s.v.), La Gumina 5. All. Tedino 5,5.

Pescara: Fiorillo 6, Fiamozzi 5,5, Coda 5,5, Fornasier 6,5, Crescenzi 6,5, Coulibaly 6 (76’ Machin s.v.), Brugman 5, Valzania 6,5, Mancuso 6,5 (87’ Balzano s.v.), Pettinari 5 (81’ Cocco), Capone 6. All. Pillon 6,5.