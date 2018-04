Non si aspettava certo di imbattersi in un ladro, Massimo Bua, quando questa notte intorno alle quattro è passato per caso dagli spogliatoi del secondo piano del pronto soccorso del Policlinico, trovandosi di fronte a un ladro. Malgrado l'iniziale sorpresa, è riuscito ad avvisare prontamente l'addetto alla vigilanza armata che si trova nella struttura.

Il ladro è stato bloccato e consegnato alla polizia, immediatamente allertata dalla guardia. Il commissario del Policlinico, Fabrizio De Nicola, ha ringraziato in modo particolare Bua per il suo gesto coraggioso e la società Ksm per il tempestivo intervento.