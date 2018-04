Firmata l'intesa fra Comune e prefettura in tema di «legalità e prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale mafiosa in edilizia e nell'ambito degli interventi di trasformazione del territorio». A sottoscrivere il patto il sindaco Leoluca Orlando e la prefetta Antonella De Miro.

Il Comune si impegna a richiedere alla prefettura le informazioni antimafia anche nei confronti di privati che sottoscrivano convenzioni e atti d'obbligo in materia edilizia e urbanistica. L'amministrazione comunale acquisirà le certificazioni del casellario giudiziario e carichi pendenti per ogni singolo atto di concessione in materia di edilizia privata.

«Vogliamo fare in modo che si possano eludere le disposizioni antimafia», è il commento del primo cittadino. Sulla stessa linea anche la prefetta, che ha parlato di «grandi imprese che vogliono investire a Palermo e con questa intesa possiamo sicuramente dare una garanzia di legalità a questi investimenti».