Scoppia il caso su una doppia missiva con al centro la vicenda Almaviva Compact e i suoi 5300 lavoratori tra Palermo e Catania, 3400 dei quali nel capoluogo siciliano. Le sigle sindacali guardano con sospetto alle ultime due lettere firmate dall'azienda, che rimettono nell'occhio del ciclone i lavoratori delle quattro sedi di Palermo. Delle due missive, l'una, datata 3 aprile, è indirizzata ai vertici delle istituzioni regionali e locali. Vi si richiede un tavolo di confronto per una «valutazione puntuale» della situazione aziendale mirata alla «individuazione di soluzioni e all'avvio di percorsi industriali».

Non è detto chiaramente ma l'intento, osservano alla Cisl, pare essere l'accordo azienda-sindacati di un anno fa, che ha determinato per un anno, e fino al prossimo 12 giugno, l'abbattimento per 4,5 milioni del costo del lavoro. Nella lettera spedita il giorno successivo, il 4 aprile ma unicamente alle sigle sindacali, non si fa più riferimento, però, all'obiettivo di «valorizzare il patrimonio produttivo e occupazionale». L'oggetto, stavolta, è il «conferimento di ramo d'azienda» relativo alle attività di call center inbound, outbound e customer care costituito dal complesso di attività, strutture e personale dell'unità produttiva del capoluogo distribuita nelle sedi operative di via Filippo Cordova, il cuore aziendale, piazza Tumminello, via Ammiraglio Gravina e via Ugo La Malfa.

A un primo impatto, sembrerebbe la creazione di una newco controllata dalla casa madre con dentro attività e passività della vecchia Almaviva Compact. In realtà, sottolineano alla Cisl, uno spin off che più che al «consolidamento dell'unità produttiva di Palermo», come scrive la sede romana dell'azienda, punterebbe a sganciare dai conti del gruppo i 3400 lavoratori di Palermo, 2800 dei quali a tempo indeterminato. E a farlo adesso, a due mesi dalla scadenza della parte economica dell'accordo del 12 giugno.

Così qualcosa non quadra, denunciano Cisl e Fistel, che pù che di newco parlano di bad company. Del tentativo di dar vita a un contenitore per mettere successivamente in moto la macchina dei licenziamenti. Da qui l'annuncio di mobilitazione per i prossimi giorni e un pacchetto di richieste che le sigle avanzano al gruppo Almaviva e alle istituzioni locali e regionali.