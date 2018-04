Avevano compiuto tre rapine in pochi giorni, lo scorso agosto, terrorizzando gli uffici postali di Palermo. Ora per A.R. e D.P.B., entrambi palermitani di 21 anni, è scattato l'arresto. La misura cautelare è stata eseguita dagli agenti della polizia. Secondo le indagini i colpi sono stati messi a segno lo scorso 9 agosto alle poste di piazza Principe di Camporeale, il 17 agosto alla filiale postale di via Emiro e il 22 agosto a quella di via Mariano Stabile. In tutti e tre i casi la dinamica era stata molto simile: a fare irruzione erano stati due giovani col viso parzialmente coperto da occhiali e cappellino da baseball e armati di taglierini, con i quali avevano minacciato dipendenti e clienti.

Le indagini per risalire ai due presunti rapinatori sono iniziate il 26 agosto quando i due giovani sono stati bloccati a bordo di un ciclomotore. Poco prima di essere avvicinati dagli agenti i due hanno gettato i cappellini gli occhiali e i taglierini. Nel corso delle perquisizioni domiciliari sono stati trovati, secondo la polizia, gli indumenti indossati durante gli assalti ed è stato confrontato il ciclomotore con le immagini riprese nei pressi degli uffici postali rapinati.