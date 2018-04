Termina con una sconfitta per il Palermo il recupero della 29^ giornata di serie B che ha visto i rosa impegnati al Tardini di Parma. I ducali si impongono 3-2 con una tripletta di Calaiò, mentre la squadra di Tedino accorcia con Nestorovski e Rajkovic. I siciliani falliscono così l’operazione sorpasso ai danni del Frosinone, restando terzi in classifica.

Prima occasione per i siciliani con una discesa di Rispoli sulla destra, ma l’esterno non trova nessuno in mezzo. I ducali rispondono prima con Di Gaudio e poi con Siligardi, ma il tiro dell’attaccante termina alto. La squadra di Tedino prova a guadagnare metri, ma gli emiliani si chiudono bene. I rosa ci provano anche con Aleesami il cui mancino termina largo. Padroni di casa pericolosi con un’iniziativa di Siligardi, ma il Palermo si salva in ripiegamento. Alla mezz’ora, Parma in vantaggio: sugli sviluppi di una punizione, torre di Lucarelli e palla per Calaiò che completamente smarcato batte Pomini. Otto minuti dopo, raddoppio ducale su rigore: Rajkovic atterra Munari e Marinelli assegna il penalty. Sul dischetto va ancora Calaiò che fa 2-0, risultato con cui si va al riposo dopo un’occasione creata da Jajalo e Aleesami e sciupata da Nestorovski con salvataggio decisivo di Gagliolo.

In avvio di ripresa arriva il tris gialloblu: Di Gaudio premia l’inserimento di Dezi che mette in mezzo per Calaiò e l’Arciere fa tripletta. Al 52’ il Palermo accorcia le distanze: esterno di Jajalo per Nestorovski che di testa batte Frattali per il 3-1. I rosa provano a continuare ad attaccare ma la difesa di casa chiude praticamente tutti gli spazi e impedisce ai siciliani di creare grosse occasioni da gol. Gli ospiti protestano anche per un contatto dubbio su La Gumina in area e una presunta simulazione di Gnahoré. In pieno recupero, il Palermo la accorcia ancora con Rajkovic che di destro mette in rete. I rosa provano l’assedio finale, ma la gara termina 3-2.

TOP

Jajalo Il bosniaco è sicuramente il migliore in campo tra i rosanero. Episodio dubbio in occasione del primo gol quando non si capisce chi colpisca la palla tra lui e Munari. Nella ripresa serve una palla al bacio che Nestorovski può solo mettere in rete.

Gnahoré Il francese è uno dei pochi a salvarsi quantomeno per costanza e impegno. Cerca sempre di metterci del suo e di essere decisivo con qualche inserimento in avanti. In uno di questi viene ammonito per simulazione.

FLOP

Murawski Primo tempo sottotono, come quello di tutta la squadra. Il polacco viene sacrificato al rientro in campo per il cambio di modulo.

Aleesami Il norvegese è sicuramente uno dei più negativi in campo. Sulla sinistra non riesce quasi mai a sfondare e quando lo fa, da buona posizione, serve Nestorovski anziché provare la soluzione personale.

Coronado Una delle note più stonate della serata è il brasiliano. Meno ispirato rispetto al solito, in avanti offre molte meno soluzioni rispetto ad altre occasioni, sbagliando tanti palloni che per lui sarebbero abbastanza semplici.

Parma: Frattali 6, Gazzola 6,5, Iacoponi 6,5, Lucarelli 6,5, Gagliolo 6 (87’ Di Cesare s.v.), Dezi 6, Munari 7, Scavone 6,5, Siligardi 6,5 (63’ Insigne 6,5), Calaiò 8, Di Gaudio 6,5 (71’ Anastasio 6). All. D'Aversa 7.

Palermo: Pomini 6, Szyminski 5, Struna 5,5 (79’ Dawidowicz s.v.), Rajkovic 5,5, Rispoli 5,5, Murawski 5 (46’ La Gumina 5,5), Jajalo 6,5, Gnahoré 6, Aleesami 5 (75’ Rolando s.v.), Coronado 5, Nestorovski 5,5.All. Tedino 5,5.