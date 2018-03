Festività pasquali nel segno dell’arte e della cultura a Palermo con la maggior parte dei musei e siti culturali aperti per mostre e non solo. Previsti anche concerti e iniziative rivolte ai più piccoli. Tra i principali siti fruibili in questi due giorni di festa nel capoluogo il Complesso di S. Maria dello Spasimo dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso 17,30), la Galleria d’Arte Moderna dalle 9,30 alle 18,30, e i Cantieri Culturali alla Zisa e il Centro Internazionale di Fotografia dalle 10 alle 18,30. Apertura speciale alla Gam, dove si comincia da oggi con la mostra Francesco Trombadori, per poi proseguire domani con ingresso gratuito alla collezione permanente e visita guidata alle 11 e si conclude lunedì con museo e mostra aperti. Sarà regolarmente aperto ai visiatori anche il Teatro Massimo: visite guidate dalle 9,30 alle 18,00 (ultimo ingresso alle 17,30).

Nel giorno di Pasqua e Pasquetta, domenica e lunedì, dalle 9.30 alle 13.30, saranno aperti inoltre i tre siti culturali gestiti da CoopCulture: il museo archeologico Salinas, il Palazzo della Zisa e il Chiostro dei Benedettini a Monreale, uno dei siti Unesco. L'ingresso il giorno di Pasqua, essendo la prima domenica del mese, è gratuito. Mentre sarà a pagamento lunedì. In occasione delle festività pasquale la Cooperativa organizzerà, inoltre, visite guidate e attività per bambini a pagamento. Chi approfitterà dell’ingresso gratuito nei tre siti, potrà comunque partecipare alle 12 alle visite guidate. Costo biglietto: 5 euro per la Zisa e per il chiostro di Monreale, 4 euro per il Museo archeologico Salinas.

«Palermo - dichiara il sindaco Leoluca Orlando - si appresta a vivere un fine settimana straordinario per affluenza di turisti, per fruibilità degli spazi culturali ed offerta di iniziative ed eventi culturali e di socialità anche legati, ma non solo legati alla ricorrenza religiosa. Un grazie particolare va rivolto a tutti quei lavoratori che con grande disponibilità e sensibilità permetteranno l'apertura di tutti i siti e gli spazi culturali del Comune, così come un grazie lo rivolgo a tutte quegli enti ed istituzioni culturali - primo fra tutti il museo Pasqualino e il Teatro Massimo - che garantiranno l'apertura e la fruibilità da parte di palermitani e turisti».

Appuntamento tra musica e arte, invece, al Teatro Garibaldi che domenica e lunedì aperto sino alle 18 con i concerti dei gruppi dell'Orchestra Sinfonica, cui farà seguito la visita guidata e un aperitivo. Domenica è di scena il Duo Jolivet (Debora Rosti al flauto, Riccardo Scilipoti al pianoforte), proporranno musiche di Ennio Morricone e Nino Rota. Lunedì è la volta del Duo Lamy, costituito da Domenico Marco (violino) e Vincenzo Schembri (viola) che eseguirà musiche di Ignace Pleyel nell'Aula rossa. Al termine del concerto, la visita guidata al Politeama e l'aperitivo. Il biglietto di ingresso è lo stesso della semplice visita guidata e cioè 5 euro.

A Monreale, infine, sarà possibile visitare anche a Pasqua e Pasquetta la mostra Van Gogh Multimedia Experience nel Complesso Monumentale Guglielmo II di Monreale, che proseguirà fino al prossimo 13 maggio. Un altro mese e mezzo per poter visitare la straordinaria esposizione multimediale del grande artista olandese, aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle 19, mentre il venerdi e sabato fino alle ore 21 con ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura.