Per le festività pasquali, col correlato afflusso di turisti italiani e stranieri in città, la Questura di Palermo ha previsto l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, predisponendo mirate attività di prevenzione.

I servizi saranno assicurati dagli equipaggi delle volanti e dai motociclisti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso Pubblico, da pattuglie a piedi e da agenti in borghese della squadra mobile e della Digos, dispiegati presso le principali arterie cittadine nonché lungo gli assi viari più importanti. In occasione della ricorrenza della Pasquetta, tradizionalmente caratterizzata da gite e scampagnate fuori porta, pattuglie del Reparto a Cavallo della polizia percorreranno i parchi e le principali aree verdi del capoluogo. In considerazione, inoltre, della possibile presenza di numerose persone lungo i litorali e di imbarcazioni in mare, sono stati predisposti appositi servizi di osservazione e controllo da parte dei poliziotti della squadra nautica della Questura, con l’impiego di motovedette che rivolgeranno particolare attenzione sulla regolarità della navigazione da parte dei diportisti.

Sul fronte della sicurezza stradale, saranno numerose le pattuglie impegnate sulle principali arterie stradali ed autostradali della provincia. Oltre che alla velocità le pattuglie presteranno particolare cura alla verifica della soglia di alcool o dell’abuso di sostanze stupefacenti degli automobilisti, per prevenire eventuali incidenti.

Verranno rafforzati anche i servizi di vigilanza all’interno delle aree di servizio, con l’impiego di personale in abiti civili per la prevenzione e repressione dei reati, con particolare riguardo a furti, scippi e rapine. Per una maggiore sicurezza, si raccomanda di mettersi alla guida in condizioni fisiche ottimali e di non oltrepassare i limiti di velocità. La sicurezza verrà garantita anche dal cielo con l’occhio vigile degli elicotteristi del Reparto Volo che, in costante contatto con la Centrale Operativa della Questura, saranno capaci di raccordare efficacemente gli interventi in casi di emergenza..

Sul fronte antiterroristico la soglia di attenzione è stata innalzata su tutta la provincia. Le unitò della polizia percorrono specifici itinerari lungo i quali sono dislocati siti, monumenti, edifici o simboli, ritenuti obiettivi potenzialmente a rischio o, comunque, presso i quali si concentrano normalmente numerose persone e presso cui la loro presenza possa assolvere anche ad un compito di deterrenza, aumentando la percezione di sicurezza dei cittadini.

Inoltre sarà intensificata sensibilmente la vigilanza al porto e in aeroporto anche da parte della polmare e della polaria, che applicheranno tutte quelle misure preventive e di sicurezza previste dagli specifici protocolli in materia predisposti a livello nazionale e locale, avvalendosi anche dell’ausilio di unità cinofile Antidroga ed Antiesplosivo della Questura.