Sarebbe stato il referente aziendale sul territorio maltese dell'imprenditore Benedetto Ninì Bacchi, ormai noto come il re delle scommesse, e il suo presunto braccio destro negli affari illeciti all'interno del mondo delle scommesse, Antonino Lo Baido. Questa la descrizione che gli inquirenti fanno di Alessio Diomiro, il 33enne originario di Partinico raggiunto a Malta da un mandato di arresto europeo emesso dal gip del tribunale di Palermo.

Il suo nome, insieme a quello di altri 57 indagati, era uno di quelli finiti nell'operazione Game Over messa a segno a gennaio di quest'anno, che ha svelato gli intrecci fra azzardo e mafia. L'uomo era ricercato perché ritenuto dagli inquirenti «uno dei responsabili della gestione delle quote e della conduzione della rete online di gioco, uno dei collaboratori più stretti e impiegato negli uffici maltesi con compiti prevalentemente logistici», come emerge dalle carte dell'operazione.

Diomiro, destinatario dell'ordinanza di misure cautelari insieme ad altri trenta soggetti accusati a vario titolo dei reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, riciclaggio, truffa, impiego di denaro di provenienza illecita, illecita concorrenza con violenza o minaccia, trasferimento fraudolento di valori, è accusato anche del reato di associazione per delinquere finalizzata all’esercizio della raccolta illegale di scommesse.

Inizialmente erano stati disposti per lui gli arresti domiciliari, ma il 33enne alla notizia aveva reagito dandosi alla fuga. Subito si sono stati attivati i canali di collaborazione col servizio di cooperazione internazionale di polizia, una mossa che ieri mattina ha permesso finalmente di rintracciarlo e catturarlo.