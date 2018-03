«Più volte piazza Verdi è stato teatro di manifestazioni commerciali di ogni tipo, accompagnate, manco a dirlo, da colonne sonore assordanti e francamente sgradevoli. La scorsa settimana c'era una specie di giostra con torello meccanico. Oggi, 30 marzo, un happening di cyclette con musica a tutto volume». La segnalazione arriva da Gian Mauro Costa, il titolare del cinema Rouge et Noir a fianco del teatro Massimo. Con un video che riprende una pedalata di gruppo e il volume della musica a livelli davvero elevati, mentre i clienti del bar e del cinema sembrano guardare attoniti la scena.

«Non capisco perchè ci si concentri poi su questo angolo di piazza - aggiunge Costa a MeridioNews - dove ci sono, uno accanto all'altro, il teatro storico della città, il teatro Al Massimo e il cinema. Domani poi è prevista la presenza di una radio locale commerciale, secondo il programma che gli organizzatori mi hanno fatto vedere, che temo possa ripetere l'episodio». Pare in ogni caso che la manifestazione, benché autorizzata, non avesse però il permesso di diffondere musica all'aperto. Sembrerebbe confermarlo il vicesindaco Sergio Marino. «Ho chiesto ai vigili di effettuare dei controlli, non ne sapevo niente» si limita a commentare.

Un episodio tra l'altro che si ripete. A ottobre un caso analogo, come ricorda lo stesso Costa: «Tempo fa segnalavamo su Facebook l'inappropriato uso di piazza Verdi, in occasione di un aperitivo-discoteca. Abbiamo ricevuto, come cinema Rouge et Noir, migliaia di consensi e la pronta risposta dell'amministrazione comunale che aveva garantito che avrebbe vigilato sulle future concessioni mettendo uno sbarramento alle autorizzazioni di emissione di musica con ampio spiegamento di decibel. Purtroppo alle parole e alle assicurazioni non sono seguiti i fatti». Quella volta Marino a MeridioNews diede una risposta molto simile a quella odierna: ««Noi non abbiamo autorizzato la musica, ma un evento di promozione. Capisco che possa aver dato fastidio al cinema, ma allora alla Vucciria che dovremmo fare?».

Inoltre l'episodio cade in una stagione particolare per la città. «Inutile ricordare - afferma ancora lo scrittore e giornalista - che siamo tra l'altro nel 2018, anno di Palermo Capitale della Cultura. E che a piazza Verdi operano cinema e teatri che quella cultura dovrebbero incoraggiarla e divulgarla. Sempre che siano messi in condizioni di farlo». Al momento la pedalata all'aperto si è esaurita. Eventi del genere, comunque, secondo Costa «non permettono una fruizione tranquilla di una delle più belle piazze della città».