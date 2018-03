L'aumento delle temperature e il forte vento di scirocco degli ultimi giorni hanno contribuito a mettere in azione i piromani a Palermo e provincia, che hanno approfittato di queste particolari condizioni meteorologiche per agire.

Le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate a spegnere i roghi in contrada Danigargi a Termini Imerese, e in contrada Sciumemi a Prizzi. Fiamme anche nel Villaggio Pollina sulla statale 113 e in via Messina Montagne a Palermo.