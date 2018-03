Dopo Pasqua si preannuncia un ritorno difficile per gli automobilisti palermitani. Infatti a breve scatterà la chiusura di un nuovo tratto di via Emerico Amari, che si unirà al cantiere che interesserà, come è noto, un pezzo di via Roma compreso tra via Cavour e via Bentivegna.

La novità delle ultime ore è l’ordinanza del Servizio trasporto pubblico di massa del Comune che concede una nuova area alla Tecnis per l’esecuzione dei lavori dell’anello ferroviario. Dal prossimo 9 aprile (e fino al 21 dicembre 2018, salvo proroghe o – al contrario – il termine precedente dei lavori) verrà chiusa la porzione di via Amari compresa tra 20 metri sotto l’incrocio con via Principe di Scordia e l’incrocio con via Roma (escluso), vale a dire la cosiddetta area 5. Il cantiere servirà ad eseguire le stesse operazioni già condotte nell’area 4 (il tratto Principe di Scordia-Crispi), ovvero la palificazione delle pareti laterali della galleria sotterranea e la realizzazione del solettone di cemento che fungerà da tetto dello stesso tunnel ferroviario, in modo che - una volta ricoperto il tutto - lo scavo della galleria e le altre lavorazioni possano essere eseguite senza ulteriori interferenze col traffico veicolare.

La concessione della nuova area, che si unisce a quella di piazza Castelnuovo (per la realizzazione della fermata Politeama), è la conseguenza di una buona notizia, ovvero l’ultimazione del cantiere dell’area 4, con via Amari che è stata liberata dalle recinzioni e riasfaltata fino all’incrocio con le vie Bonomo e Miraglia. Al momento la percorribilità è solo pedonale, in attesa che la Tecnis – secondo quanto recita un’ordinanza comunale di qualche mese fa - liberi anche una fascia fino all’incrocio con via Crispi, in modo da poter ripristinare in modo parziale il transito veicolare. Questo perché nel frattempo continuano i lavori nel cantiere che attualmente occupa la porzione di strada antistante la Camera di Commercio.

A seguito della forzata chiusura del tratto Principe di Scordia-Roma di via Amari (sarà lasciato un varco pedonale almeno su un lato della strada), il semaforo funzionerà a luce lampeggiante gialla, e verrà temporaneamente sospesa l’area pedonale di via Principe di Belmonte nel medesimo tratto Principe di Scordia-Roma, con le attività commerciali che vedranno ridursi a 2 metri di larghezza la possibile occupazione di suolo pubblico. Inoltre sarà consentita la sosta parallela al marciapiede ambo i lati. Previsti degli itinerari alternativi, visibili nella mappa riportata qui sotto:

Ricordiamo comunque che già da martedì 3 aprile gli automobilisti avranno il loro battesimo di fuoco dato dalla chiusura di via Roma nel tratto Cavour-Bentivegna. Si tratta della prima fase (della durata di 3 mesi) utile allo spostamento delle sottoreti, in modo da far spazio ai pozzi di ingresso e di uscita del microtunnel della conduttura fognaria del potenziamento del sistema fognario Cala, il maxi cantiere portato avanti dalla società consortile “La Cala srl” (costituita dall’associazione temporanea di imprese Tecnis-Sikelia) che serve a convogliare le acque reflue dal porto industriale nel collettore sud-orientale.