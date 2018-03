Con un successo in trasferta sul campo della Virtus Entella per 1-2, il Palermo conquista tre punti fondamentali e sale a quota 57, mantenendosi in terza posizione a una lunghezza di distanza dal Frosinone che ha battuto il Venezia.

I rosa provano a farsi pericolosi con due iniziative di Coronado, la prima per Gnahoré e la seconda sventata da La Mantia. All’8’, Coronado mette in mezzo per La Gumina che conclude, ma Iacobucci si distende e para. Al quarto d’ora, Palermo vicino al vantaggio con una traversa colpita da Rispoli su filtrante di Jajalo, ma c’è fuorigioco. Tre minuti dopo, i rosa trovano il gol: Coronado serve La Gumina che si inserisce tra Cremonesi e Gatto e batte Iacobucci. Poco dopo ci prova Murawski, ma Iacobucci blocca la sfera. I liguri si fanno vedere con Ardizzone, il cui colpo di testa è bloccato da Pomini. Al 41’, Entella vicina al pareggio con De Luca che però non riesce a sfruttare un rimpallo favorevole e non inquadra la porta.

In avvio di ripresa, buona occasione con De Luca che però su cross di Gatto mette alto. I rosa faticano ad affacciarsi in avanti e sono i padroni di casa a gestire il possesso palla. Al 54’, Pomini rischia in uscita su De Luca, ma Struna mette in fallo laterale. Dieci minuti più tardi, La Mantia colpisce di testa su cross da destra, ma la sfera finisce a lato di poco. La gara cala di intensità anche perché il Palermo non ha nessun interesse ad accelerare le operazioni. Al 75’, il raddoppio del Palermo: azione orchestrata da Coronado che prova a lanciare Gnahoré, interviene De Santis che beffa il proprio portiere con un pallonetto. Cinque minuti più tardi, la squadra di casa accorcia con Gatto che dalla distanza spiazza Pomini grazie anche a una deviazione. Nel finale Pomini si oppone per due volte su Aramu, dall’altro lato bella combinazione tra Coronado e Moreo che però guadagnano soltanto un corner.

TOP

La Gumina Continua il momento positivo dell’attaccante palermitano che sblocca il match dopo poco più di un quarto d’ora, sfruttando al meglio un assist di Coronado. Il numero 20 lotta come di consueto anche se in avanti gli arrivano pochi palloni.

Struna Il centrale sloveno torna a disposizione e gioca una gara ordinata e di spessore, senza mai concedere spazi ai diretti avversari. Quando può li ferma con le buone, quando è richiesto usa anche le cattive che gli costano il giallo.

Coronado Si conferma l’uomo in più di questa squadra, il talento puro in grado di cambiare il volto alle partite. Ennesima prestazione da incorniciare per il brasiliano che con la sua grande azione serve a La Gumina il pallone dello 0-1 e poi fa partire dai suoi piedi anche l’azione della rete del raddoppio.

FLOP

Anche questa sera, nessuna bocciatura per i rosanero. Qualcosa da migliorare qua e là, ma c’è tempo di lavorare.

Virtus Entella: Iacobucci 5,5, Benedetti 6, Ceccarelli 5, Cremonesi 5,5 (28’ Aliji 5,5), De Santis 4,5, Ardizzone 5,5, Acampora 5,5 (73’ Troiano s.v.), Crimi 6 (59’ Aramu 6,5), Gatto 6,5, De Luca 6, La Mantia 5. All. Aglietti 5,5.

Palermo: Pomini 6, Szyminski 6, Struna 7, Rajkovic 6,5, Rispoli 6,5, Murawski 6,5, Jajalo 6,5, Gnahoré 7, Rolando 6, Coronado 7, La Gumina 7 (73’ Moreo s.v.). All. Tedino 7.