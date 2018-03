Riunita ieri pomeriggio a Villa Niscemi, la giunta comunale ha dato il via libera al progetto esecutivo per il restauro della cancellata monumentale del Teatro Massimo. Il costo degli interventi ammonta a circa 95 mila euro (per la precisione 95.728 euro) e si avvarrà di fondi previsti dal Patto per lo sviluppo della città di Palermo, sottoscritto dal sindaco e dal presidente del Consiglio il 30 aprile 2016.

Nella delibera, pubblica oggi sull'albo pretorio, si legge che gli interventi di manutenzione straordinaria della cancellata si rendono necessari per «eliminare fenomeni di deterioramento e degrado», e per ripristinare «le funzionalità dei 13 cancelli in ferro e ghisa della cancellata monumentale che delimita il parterre esterno del teatro».