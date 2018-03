I soldi del traffico di droga ce l'aveva persino nelle mutande. Ed è così che è stato arrestato. Protagonista dell'episodio un 30enne palermitano, F.L.V., arrestato dagli agenti del commissariato Brancaccio. Mentre transitavano in corso dei Mille, all'altezza di piazzale Calona, i poliziotti in servizio hanno notato a poca distanza due individui confabulare tra loro. Uno di questi era appunto F.L.V, già noto alle forze dell'ordine: l'uomo teneva in mano un involucro in cellophane che, alla vista dei poliziotti, ha occultato frettolosamente sotto un contenitore di rifiuti, per poi allontanarsi repentinamente dal posto. Gli agenti, a questo punto, hanno deciso di intervenire e bloccare il trentenne pregiudicato.

All’interno dell’involucro in cellophane, poco prima occultato dal malvivente, vi erano otto dosi di droga (cinque di crack e tre di cocaina), confezionate singolarmente. Ma non solo. L'uomo nascondeva all’interno degli slip 125 euro in banconote di vario genere. Droga e contanti sono stati posti sotto sequestro, mentre il 30enne pregiudicato palermitano è stato tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti.