Il Palermo esulta. Non per un gol della squadra ma, nel caso specifico, per una 'rete' realizzata in una partita parallela, fondamentale per le sorti della società. Gara disputata contro la Procura sul campo della sezione fallimentare del Tribunale che oggi ha respinto l’istanza di fallimento presentata dai pm lo scorso novembre.

I tifosi possono tirare un sospiro di sollievo e, contestualmente, può cantare vittoria anche Giovanni Giammarva. Entrato a far parte del cda della società rosanero in occasione dell’approvazione del bilancio avvenuta lo scorso 31 ottobre, il presidente è stato una sorta di deus ex machina. Che ha fatto la differenza riuscendo, assieme al pool di avvocati, ad affrontare con efficacia una vicenda giudiziaria potenzialmente devastante per il futuro del Palermo. Club che in questi mesi ha saputo smontare l’impianto accusatorio della Procura dimostrando di avere i conti in sicurezza e di non essere insolvente.

«A seguito del provvedimento del Tribunale fallimentare di Palermo – scrive Giammarva in un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club di viale del Fante - la Società esprime soddisfazione per l’esito positivo del giudizio che ha confermato nelle motivazioni che la situazione del Palermo Calcio si è progressivamente evoluta sino a consentire la collocazione della Società in prossimità dei valori massimi raggiunti da Società del settore, come Juventus, Roma ed Inter». Si volta pagina. La mente, adesso, sarà assorbita esclusivamente dalle vicende che riguardano il campo: «Da oggi – conclude il presidente - le nostre energie potranno concentrarsi sull’importante obiettivo della promozione in Serie A».