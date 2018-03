«Con il via libera della Regione è stata prorogata la concessione per l'estrazione dalla cava di Pian dell'Aia, a Carini, nel Palermitano. Grazie all'impegno delle organizzazioni sindacali e del dipartimento regionale dell'Energia è stato scongiurato il licenziamento di circa 300 operai, tra azienda e indotto, alcuni dei quali ancora in cassa integrazione». Lo afferma Ignazio Baudo, segretario della Feneal Uil di Palermo.

«Abbiamo salvaguardato Italcementi, l'unico stabilimento siciliano su cui l'Heidelberg, dopo l'acquisizione del gruppo italiano, ha deciso di investire. C'è, inoltre, la volontà dell'azienda di espandersi partendo dall'apertura di un impianto di calcestruzzi in via Ugo La Malfa a Palermo, che darebbe una boccata d'ossigeno a un settore in forte crisi».