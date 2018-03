Non ce l'ha fatta Gianluca Tramuto, il ragazzo di 16 anni che a bordo della sua bici si era scontrato con un'automobile in via Libertà. Dopo otto giorni di agonia il giovane è morto all'ospedale Villa Sofia, dove era stato ricoverato subito l'incidente avvenuto nella tarda serata del 20 marzo.

L'episodio è avvenuto all'incrocio con via Duca della Verdura. Il ragazzo aveva riportato un trauma cranico commotivo, edema cerebrale, un trauma toracico-addominale, la frattura del femore e gravi conseguenze ad un rene. Illeso il conducente della Lancia. Sulla vicenda indagano i vigili della sezione Infortunistica.