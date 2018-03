Non c'è stato niente da fare per Francesco Renato Buzzotta, il 58enne originario di Palermo che si è scontrato con un camion. Lo schianto è avvenuto tra Grisì e Partinico. L'uomo, che viaggiava a bordo di un Suv, non ha avuto scampo.

Entrambi i mezzi, adesso, sono stati posti sotto sequestro. Sul posto le squadre di soccorso e gli agenti del commissariato di Partinico, impegnati nella ricostruzione della dinamica dell'incidente e delle cause che hanno portato allo schianto.